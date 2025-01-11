В России не будет длинных выходных в честь 23 Февраля и 8 Марта

11:33, 09 января 2025, ПАИ

Длинных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня не будет в России. В этом году в честь этих праздников россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Выходные в Праздник Весны и Труда выпадают на 1, 2, 3 и 4 мая. 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Россия отпразднует с 8 по 11 мая.

Отдых в честь Дня России продлится с 12 по 15 июня, в День народного единства россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября.

Выходным будет и 31 декабря, потому что в этом году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье, и их перенесли на 2 мая и 31 декабря.

Напомним, что первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников двухдневная, россияне будут работать 9 и 10 января (в четверг и пятницу). Отметим, что в 2025 году жители России будут трудиться 247 дней, а отдыхать 118 дней.

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