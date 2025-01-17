До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 января

10:52, 17 января 2025, ПАИ

18 января в Псковской области ожидается облачная погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.