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Масштабные мероприятия проведут в Псковской области в честь подвига 6-й роты

Масштабные мероприятия проведут в Псковской области в честь 25-летия подвига десантников 6-й роты и разведчиков 2-й бригады спецназа. Об этом сообщила врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Масштабные мероприятия проведут в Псковской области в честь подвига 6-й роты. Фото: ПАИ

«Мы планируем масштабные мероприятия – и торжественные события, и церемонии возложения. Все они пройдут с участием ветеранов, родственников погибших военнослужащих, участников патриотических организаций. Безусловно, будет организован и памятный концерт в филармонии», – отметила Илианна Петрова.

25 лет назад, 29 февраля 2000 года, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Он длился почти сутки – живыми из него вышли только шестеро солдат.

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