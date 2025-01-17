Жители деревни Мтеж поблагодарили пограничников за помощь

12:37, 17 января 2025, ПАИ

Жители деревни Мтеж Псковского района поблагодарили сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за помощь. После циклона «Чарли» деревня осталась без электричества. Выбраться на большую землю жители деревни, которая расположена на полуострове в Псковском озере, могут только по льду. Но в этом году ледовый покров неустойчивый.



Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области





«Мы обратились за помощью к пограничникам. И они при помощи катеров на воздушной подушке доставили нам продукты, корма для животных, топливо для электрогенератора. Спасибо им и низкий поклон», – рассказала корреспонденту ПАИ жительница деревни Мтеж Ирина Иванова.