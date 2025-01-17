Крещенскую купель устанавливают на реке Ловати в Великих Луках

15:43, 17 января 2025, ПАИ

Крещенскую купель устанавливают на реке Ловати в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News.

Купания для населения в этом месте пройдут с 20:00 18 января до 14:00 19 января.