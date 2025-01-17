Крещенскую купель устанавливают на реке Ловати в Великих Луках
Крещенскую купель устанавливают на реке Ловати в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News.
Купания для населения в этом месте пройдут с 20:00 18 января до 14:00 19 января.
Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.
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