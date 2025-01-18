Великолукский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от нацистов

09:50, 18 января 2025, ПАИ

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители Великолукского района сегодня, 18 января.

В годы оккупации Великолукскому району немецко-фашистские захватчики нанесли серьёзный урон. Территория 12 сельсоветов была превращена в пустыню, сожжено и разрушено 348 сёл и деревень – семь тысяч жилых и хозяйственных построек.

Более 11 тысяч великолучан, каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны, пали от рук карателей. Останки более 16 тысяч солдат и офицеров Красной армии покоятся в 31 воинском захоронении района.

Напомним, что вчера, 17 января, в Великих Луках отметили 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.