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Общество

Великолукский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от нацистов

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители Великолукского района сегодня, 18 января.

Фото: ПАИ

В годы оккупации Великолукскому району немецко-фашистские захватчики нанесли серьёзный урон. Территория 12 сельсоветов была превращена в пустыню, сожжено и разрушено 348 сёл и деревень – семь тысяч жилых и хозяйственных построек.

Более 11 тысяч великолучан, каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны, пали от рук карателей. Останки более 16 тысяч солдат и офицеров Красной армии покоятся в 31 воинском захоронении района.

Напомним, что вчера, 17 января, в Великих Луках отметили 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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