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Общество

За ночь над регионами России сбили 46 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

18 беспилотников перехватили над территорией Брянской области, 11 – над Курской областью, семь – над Калужской областью, пять – над Тульской область, три – над Белгородской областью и два – над Воронежской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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