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Происшествия

Житель Пскова пьяным катался на машине по Порхову

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На площади Красной Армии инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что за рулём легковушки находился 29-летний нетрезвый житель Пскова. Позже стало известно, что пскович ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.

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