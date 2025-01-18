Житель Пскова пьяным катался на машине по Порхову
Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На площади Красной Армии инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что за рулём легковушки находился 29-летний нетрезвый житель Пскова. Позже стало известно, что пскович ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.
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