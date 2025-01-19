13% псковичей собираются окунуться в прорубь на Крещение

10:26, 19 января 2025, ПАИ

В этом году 13% псковичей намерены участвовать в крещенских купаниях, из которых 6% сделают это впервые, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Опрос показал, что мужчины чаще, чем женщины, планируют окунуться в прорубь (15% против 11%). Среди молодежи до 35 лет желание приобщиться к традиции выражают 15%, тогда как среди людей старшего возраста – 12%.

При этом 76% псковичей никогда не участвовали в купаниях и не собираются это делать. Также 9% респондентов сообщили, что раньше принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году решили отказаться по различным причинам.