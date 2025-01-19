Три автомобиля съехали в кювет в Псковском районе
Три автомобиля съехали в кювет у деревни Кислово в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В автомобиле Renault пострадала пассажирка. Она госпитализирована в медучреждение.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства выясняются. На месте работали сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 января 2025
Одна женщина погибла, вторую госпитализировали: в Петербурге спасатели достали из реки автомобиль
18 января 2025
Был пьян и скрывался от погони: появились подробности и видео падения автомобиля с людьми в Фонтанку в Петербурге