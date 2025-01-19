Три автомобиля съехали в кювет в Псковском районе

13:37, 19 января 2025, ПАИ

Три автомобиля съехали в кювет у деревни Кислово в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В автомобиле Renault пострадала пассажирка. Она госпитализирована в медучреждение.

Обстоятельства выясняются. На месте работали сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.