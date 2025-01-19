В Минздраве поделились рекомендациями для достижения 120-летнего возраста

16:03, 19 января 2025, ПАИ

Следование нескольким рекомендациям может способствовать достижению 120-летнего возраста. К ним относятся высокая физическая активность, наличие жизненной цели, низкий уровень стресса, акцент на семейных ценностях и растительная диета, заявила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Ольга Ткачева отметила, что высокая физическая активность является важным фактором и что регулярно двигаться следует как на ежедневных прогулках в быстром темпе, так и, например, занимаясь садоводством.

Она подчеркнула, что ещё одним ключевым аспектом долголетия является наличие жизненной цели, которая может проявляться в виде увлечений, волонтёрской деятельности, участия в культурных событиях или заботы о внуках.

Также важно поддерживать низкий уровень стресса, чего можно достичь с помощью регулярных практик, таких как молитва, медитация или короткий дневной сон, отметила Ольга Ткачева.

По её мнению, следует придерживаться правила 80 %: прекращать приём пищи, когда желудок заполнен на 80 %. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки. При этом злоупотребление алкоголем не способствует долгожительству, добавила специалист.

Также Ольга Ткачева отметила, что необходимо сохранять социальные связи, способствующие здоровому образу жизни, и придавать первостепенное значение семье.