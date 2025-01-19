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Происшествия

Тело мужчины обнаружено в озере Островского района

Тело 60-летнего мужчины обнаружили в ходе проведения поисково-водолазных работ в озере Боровенском в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Сотрудники водолазной службы областной службы спасения извлекли тело и передали его следственно-оперативной группе.

  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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