Тело мужчины обнаружено в озере Островского района
Тело 60-летнего мужчины обнаружили в ходе проведения поисково-водолазных работ в озере Боровенском в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Сотрудники водолазной службы областной службы спасения извлекли тело и передали его следственно-оперативной группе.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 января 2025
Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение