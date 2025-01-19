Тело мужчины обнаружено в озере Островского района

16:17, 19 января 2025, ПАИ

Тело 60-летнего мужчины обнаружили в ходе проведения поисково-водолазных работ в озере Боровенском в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Сотрудники водолазной службы областной службы спасения извлекли тело и передали его следственно-оперативной группе.

На месте работали спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.