В Псковской области посреди зимы проснулись змеи

12:11, 20 января 2025, ПАИ

Ужа заметила жительница Красногородского района. Об этом сообщает газета «Заря».

«Пришла сегодня на работу, а там меня встречает символ года. Лежит возле печки, греется. Второй год подряд мне такое счастье в клубе, только в прошлом году с февраля вылезали», – отметила специалист по методике клубной работы Платишинского сельского клуба Надежда Иванова.

По её словам, змеи вылезают из-под фундамента из-за того, что становится тепло.

Ранее эксперт заявил, что змеи в Псковской области становятся ближе к людям.