В Псковской области посреди зимы проснулись змеи
Ужа заметила жительница Красногородского района. Об этом сообщает газета «Заря».
«Пришла сегодня на работу, а там меня встречает символ года. Лежит возле печки, греется. Второй год подряд мне такое счастье в клубе, только в прошлом году с февраля вылезали», – отметила специалист по методике клубной работы Платишинского сельского клуба Надежда Иванова.
По её словам, змеи вылезают из-под фундамента из-за того, что становится тепло.
Ранее эксперт заявил, что змеи в Псковской области становятся ближе к людям.
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