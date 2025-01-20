Компания «Экогрупп» выиграла конкурс на получение статуса регоператора по обращению с ТКО в Псковской области
Компания «Экогрупп» выиграла конкурс на получение статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.
Протоколы о результатах проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области («Северная зона» и «Южная зона») опубликованы 17 января на портале ГИС «Торги».
Напомним, что «Экогрупп» летом 2024 года стала временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области, фактически заново отладив систему уборки и вывоза мусора.
Директором компании является Денис Кузнецов, большое интервью с ним слушайте в эфире программы «Среда обитания».
Компания «Экогрупп» выиграла конкурс на получение статуса регоператора по обращению с ТКО в Псковской области
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