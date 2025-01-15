И. о. гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

19:35, 15 января 2025, ПАИ

Исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 января.

Главное из эфира: