И. о. гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Исполняющий обязанности гендиректора ООО «Экогрупп» – временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 января.
Главное из эфира:
- в период новогодних праздников объём ТКО увеличивается на 35–40 %. В связи с этим в «Экогрупп» работали в усиленном режиме, на линии были выведены дополнительные экипажи. С вывозом отходов в праздничные дни компания справилась, жалоб поступало крайне мало, и все они отрабатывались в течение двух-трёх часов;
- ёлки, хоть они и не относятся к ТКО, жители Псковской области могут оставлять на контейнерных площадках, но вот класть их в небольшие контейнеры, предназначенные для коммунальных отходов, не нужно;
- Денис Кузнецов также объяснил, что жёлтые контейнеры, которые установлены во дворах Псковской области, предназначены для сбора сухих отходов, которые не содержат органику. Это различные металлы, консервные банки, бутылки из-под молока. Всё это в дальнейшем отправляется на переработку;
- собираемость платы за вывоз ТКО в Псковской области составляет около 80 %. С должниками ведётся претензионная работа, которая начинается с направления досудебных претензий. 80 % неплательщиков на этой стадии гасят долги. 20 % материалов направляются в суд. Все эти суды «Экогрупп» выигрывает;
- тариф на вывоз ТКО в Псковской области будет пересмотрен. Вероятнее всего, это произойдёт весной. Нынешний тариф действует с 2020 года и является одним из самых низких в стране;
- на сегодняшний день ООО «Экогрупп» полностью обеспечено всей необходимой техникой, штат работников укомплектован. Заработная плата водителей мусоровозов в компании превышает 100 тысяч рублей. Набирать планируется только офисных сотрудников, вакансии в скором времени будут размещены в соцсетях «Экогрупп»;
- с запуском экотехнопарка поменяется логистика вывоза ТКО. В регионе нужно будет создать четыре станции перегрузки мусора. На такие площадки будут свозить отходы небольшие мусоровозы, а уже оттуда ТКО на большегрузном транспорте отправят в экотехнопарк;
- «Экогрупп» планирует развивать культуру обращения с ТКО в Псковской области.
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