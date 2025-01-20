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Общество

80% псковичей в курсе зарплат своих коллег

80 % опрошенных псковичей рассказали, что знают о зарплатах своих коллег, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Сведения о заработных платах сотрудников закрыта в 77 % компаний, однако 80 % работников всё же в курсе получаемых коллегами зарплат. 43 % из них знают величину оклада только некоторых людей, 37 % – всех сослуживцев, а 36 % – зарплату своего руководителя.

27 % горожан ничего не сделают и продолжат работать, если узнают, что их товарищ по работе получает больше денег за ту же самую работу. Ещё 20 % при возникновении такой ситуации пойдут за разъяснениями к начальству, 15 % – задумаются о поиске новой работы, а каждый девятый станет требовать повышения зарплаты.

Для 48 % псковичей ситуация, в которой их сослуживцы получают больше за ту же работу, не является чем-то новым. Чаще об этом рассказывали мужчины, чем женщины: 53 % и 43 % соответственно. Узнав о неравной оплате труда, 24 % уволились, 15 % потребовали обоснований и повышения оплаты труда, а некоторые просто сократили часть своей работы или переложили её на тех, чья зарплата выше.

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80% псковичей в курсе зарплат своих коллег

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