Ледоход-травоход прошёл на Великой в Пскове

16:21, 20 января 2025, ПАИ

Ледоход вперемешку с травой, корнями и сучьями деревьев прошёл на реке Великой в Пскове.

Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ объяснила, что такое явление нормально для региона – так реки очищают свои русла. «А когда мало льда, русло реки может зарасти», – уточнила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Псковской области посреди зимы проснулись змеи.