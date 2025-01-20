Ледоход-травоход прошёл на Великой в Пскове
Ледоход вперемешку с травой, корнями и сучьями деревьев прошёл на реке Великой в Пскове.
Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ объяснила, что такое явление нормально для региона – так реки очищают свои русла. «А когда мало льда, русло реки может зарасти», – уточнила метеоролог.
Ранее сообщалось, что в Псковской области посреди зимы проснулись змеи.
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20 января 2025
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