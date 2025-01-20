Инсталляция из лозы в виде сердца появится в Порхове
Малая архитектурная форма в виде сердца «Я люблю Порхов» появится в Порхове. Инсталляцию изготовят из прутьев лозы, рассказал мастер по плетению из лозы Юрий Ильин в сюжете телеканала «Первый Псковский».
«Хотим сделать инсталляцию «Я люблю Порхов». Что-то новенькое, потому что обычно сердца из пластика, а мы решили сделать вот так», – подчеркнул он.
Отметим, что Юрий Ильин каждый день создаёт что-то новое из лозы: корзинки, вазы, кувшины, предметы декора, мебель и многое другое.
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20 января 2025
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