Инсталляция из лозы в виде сердца появится в Порхове

16:29, 20 января 2025, ПАИ

Малая архитектурная форма в виде сердца «Я люблю Порхов» появится в Порхове. Инсталляцию изготовят из прутьев лозы, рассказал мастер по плетению из лозы Юрий Ильин в сюжете телеканала «Первый Псковский».

«Хотим сделать инсталляцию «Я люблю Порхов». Что-то новенькое, потому что обычно сердца из пластика, а мы решили сделать вот так», – подчеркнул он.

Отметим, что Юрий Ильин каждый день создаёт что-то новое из лозы: корзинки, вазы, кувшины, предметы декора, мебель и многое другое.