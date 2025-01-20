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Спорт

Псков или Москва? Наталья Спиридонова лишилась возможности представлять два региона на соревнованиях

В связи с ликвидацией параллельного зачёта, когда спортсмен мог представлять сразу два субъекта России, псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова тоже лишится такой возможности. Теперь псковичка будет выступать только за один субъект. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

«Спортсмены должны выбрать один регион, но даже не в этом страх. Очень большую финансовую нагрузку на себя брала Москва. Мы, например, оплачивали Наталье билет до Москвы, а дальше всё предоставляла столица. Сейчас мы не будем иметь такой возможности. Теперь всё это ляжет на Псков, а у нас очень много стартов, на которые нужно много денег, которых нет. Что будет дальше, мы вообще не представляем», – прокомментировала Екатерина Алексеева.

Отметим, что на первых двух стартах нового сезона Наталья Спиридонова по протоколам представляла только Москву. Псковский тренер отметила, что они выбрали представлять Псковскую область. «В случае если бы мы выбрали Москву, Наталье нужно было бы либо уехать в другой город к другому тренеру, либо мы вместе переехали бы в другой регион. Причём нас возьмут, нас все хотят, но нужно переехать, чтобы работать в другом манеже. А у меня же здесь свои группы», – сказала она.

Приводим короткий диалог Екатерины Алексеевой с корреспондентом ПАИ:

– А Москва не может согласиться на такой вариант, чтобы вы тренировались и занимались в Пскове, как и прежде, но официально представляли их?

– Допустим, Москва пошла бы на это, ей всё равно. А Пскову тогда это зачем? Зачем предоставлять нам время? Мне за это, значит, никто не будет платить, потому что в протоколе будет «Москва». Это невозможно, и надо выбирать.

– Параллельный зачёт уже наверняка уберут?

– Как я поняла, вопрос этот решён, видимо, во всех видах спорта.

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