Как жителям Псковской области получить пенсионное свидетельство нового образца

14:51, 21 января 2025, ПАИ

С 2021 года жители Псковской области получают пенсионные свидетельства нового образца. Выглядит документ как пластиковая карта с фотографией гражданина. В нём указывается страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), информация о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена, напомнили в региональном отделении Социального фонда России.

За получением свидетельства пенсионера необходимо обращаться в клиентскую службу ОСФР по Псковской области по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, цветную или чёрно-белую фотографию (размер – 21 на 30 миллиметров, без светлого уголка).

Пенсионное удостоверение подтверждает статус пенсионера. Его наличие необходимо для получения некоторых льгот. Например, в магазинах, аптеках, при проезде в общественном транспорте, при посещении музеев, театров и выставок.

Пенсионное свидетельство оформляют и выдают в день обращения гражданина. Подробности можно узнать по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.