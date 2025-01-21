Ставки по потребительским кредитам могут вырасти до 50%

16:21, 21 января 2025, ПАИ

Ставки по потребительским кредитам в этом году в России могут вырасти до 40–50 %. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, пишет «Газета.ru».

Повышение ставок возможно в случае дальнейшего увеличения ключевой ставки. По мнению эксперта, уже в первом квартале этого года Банк России может повысить ключевую ставку до 23–24 %.

В случае дальнейшего роста ставок по кредитам банки начнут отказывать даже тем заёмщикам, у которых на выплату кредита будет уходить 30–50% ежемесячного дохода, считает экономист.

Напомним, что на последнем заседании Банка России в декабре 2024 года совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку 21 %. В Банке России могут вернуться к обсуждению о повышении ставки, если нынешний масштаб перегрева спроса не будет снижаться.