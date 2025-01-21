Эксперт дала советы псковичам, которым сложно платить кредиты

17:22, 21 января 2025, ПАИ

Что делать псковичам, которым стало тяжело платить кредиты, рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 января.

Многие люди, чтобы погасить старый кредит и накопившиеся проценты, берут новый. Причиной тому, по словам Анны Тарасенко, может быть потеря работы, снижение дохода или болезнь. Однако какой бы ни была ситуация, банк может предоставить реструктуризацию кредита. «Вы можете прийти в банк и предоставить документы, подтверждающие упадок дохода. Банк заинтересован в том, чтобы клиент смог выбраться из этой ситуации», – объяснила эксперт. Она уточнила, что во времена трудных жизненных обстоятельств банк даёт возможность либо перенести платежи, либо растянуть их на более длительный срок.

«Также по отдельным программам существуют кредитные каникулы, есть предусмотренные законом льготы, отсрочки, например, для членов семей и участников СВО», – заключила директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что ставки по потребительским кредитам могут вырасти до 40–50 % уже в этом году.