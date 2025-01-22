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Происшествия

Названа основная причина роста числа ДТП в Псковской области

Рост числа ДТП в Псковской области связан с увеличением дорожного трафика, рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.

Владимир Папорт назвал причину роста ДТП в Псковской области. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

За 2024 год отмечается рост числа ДТП на 12 %, рост количества раненных в них – на 8,6 %. Кроме того, на 33 % выросло количество погибших в ДТП. Всего за год на дорогах региона погибло сто человек.

«У нас увеличивается трафик на автодорогах Псковской области в части вовлеченности туристических потоков в регионе. И конечно, очень сложно удерживать участников дорожного движения <…> Кто-то постоянно торопится, кто-то постоянно игнорирует правила дорожного движения», – отметил Владимир Папорт.

Фото: ПАИ

90 % ДТП в Псковской области произошло по вине водителей, уточнил он. Чаще всего в регионе наблюдались столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и велосипедистов, съезды машин с дороги, а также опрокидывания.

«Дорожно-патрульная служба всё-таки старается максимально охватывать те зоны, где чаще всего происходят ДТП. Их работа приближена именно к тем местам, где высокая концентрация происшествий», – объяснил врио начальника областного управления Госавтоинспекции.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка. На нём глава региона поручил проанализировать связь между автошколами и ДТП по вине водителей.

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