Владимир Папорт поддержал предложение проверить связь между автошколами и ДТП по вине водителей

15:49, 22 января 2025, ПАИ

Предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проанализировать связь между автошколами и ДТП по вине водителей поддержал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт. Об этом он сказал в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.

«Мы такое предложение только можем приветствовать. На данный момент мы проверяем и подробно разбираем все вопросы, которые связаны с ДТП, где виноват водитель со стажем менее двух лет. Мы выясняем, где он сдавал экзамен, в какой школе обучался, достаточная ли материально-техническая база у школы», – объяснил Владимир Папорт.

Однако на этот момент ДТП с водителями-новичками составляют порядка 2 % от общего числа. Самая «опасная» категория водителей – со стажем 10–15 лет из-за излишней самоуверенности, уточнил он.

Кроме того, если будет составлен рейтинг, это также будет плюсом и для тех, кто только собирается обучаться в автошколах, отметил Владимир Папорт. «Если же мы выявляем сейчас какие-то недостатки, связанные с вопросами обучения или в части сдачи экзаменов, мы с этим разбираемся и своевременно передаём информацию в комитет по образованию», – заключил врио начальника областного управления Госавтоинспекции.