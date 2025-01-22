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Общество

Владимир Папорт поддержал предложение проверить связь между автошколами и ДТП по вине водителей

Предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проанализировать связь между автошколами и ДТП по вине водителей поддержал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт. Об этом он сказал в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.

Владимир Папорт поддержал предложение проверить связь между автошколами и ДТП по вине водителей. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Мы такое предложение только можем приветствовать. На данный момент мы проверяем и подробно разбираем все вопросы, которые связаны с ДТП, где виноват водитель со стажем менее двух лет. Мы выясняем, где он сдавал экзамен, в какой школе обучался, достаточная ли материально-техническая база у школы», – объяснил Владимир Папорт.

Однако на этот момент ДТП с водителями-новичками составляют порядка 2 % от общего числа. Самая «опасная» категория водителей – со стажем 10–15 лет из-за излишней самоуверенности, уточнил он.

Фото: ПАИ

Кроме того, если будет составлен рейтинг, это также будет плюсом и для тех, кто только собирается обучаться в автошколах, отметил Владимир Папорт. «Если же мы выявляем сейчас какие-то недостатки, связанные с вопросами обучения или в части сдачи экзаменов, мы с этим разбираемся и своевременно передаём информацию в комитет по образованию», – заключил врио начальника областного управления Госавтоинспекции.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка. На нём глава региона поручил проанализировать связь между автошколами и ДТП по вине водителей.

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