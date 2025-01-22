Дополнительно проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин
Пенсии российским военным проиндексируют по фактической инфляции задним числом, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сегодня, 22 января.
С 1 октября 2024 года военные пенсии за выслугу лет, по потере кормильца или инвалидности были проиндексированы на 5,1 %, напомнил глава государства.
Однако фактическая инфляция в прошлом году составила 9,5 %, поэтому должна быть произведена дополнительная индексация, добавил президент РФ. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также произвести дополнительную индексацию, учитывающую фактический рост цен ушедшего года, причём тоже задним числом – с 1 января 2025 года», – заключил Владимир Путин.
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