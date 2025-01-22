Дополнительно проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин

17:57, 22 января 2025, ПАИ

Пенсии российским военным проиндексируют по фактической инфляции задним числом, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сегодня, 22 января.

С 1 октября 2024 года военные пенсии за выслугу лет, по потере кормильца или инвалидности были проиндексированы на 5,1 %, напомнил глава государства.

Однако фактическая инфляция в прошлом году составила 9,5 %, поэтому должна быть произведена дополнительная индексация, добавил президент РФ. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также произвести дополнительную индексацию, учитывающую фактический рост цен ушедшего года, причём тоже задним числом – с 1 января 2025 года», – заключил Владимир Путин.