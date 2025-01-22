Пусконаладочные работы на СКП завершили в псковской деревне Новая Гоголёвка и Локне

19:38, 22 января 2025, ПАИ

Пусконаладочные работы в установленных системах контроля перехода (СКП) газопроводов завершили в деревне Новая Гоголёвка Псковского района и Локне, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Система контроля перехода – необходимое устройство при строительстве газопровода с переходом через железную дорогу, пояснил он.

Готовность этой системы позволяет сдать пакет документов, необходимый для проверки и согласования в Ростехнадзоре, и постепенно готовить к вводу в эксплуатацию газопроводы, а домовладения деревни Новая Гоголёвка и Локни, расположенные за железной дорогой, – к приёму сетевого природного газа, подчеркнул Антон Дымов.