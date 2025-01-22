Реставрационные работы в церкви Мирожского монастыря в Пскове идут по графику

22:06, 22 января 2025, ПАИ

В соответствии с графиком ведутся ремонтно-реставрационные работы в Стефановской церкви в Мирожском монастыре в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Рабочие на 80 % выполнили вычинку деструктированной кладки внутри помещений иконописной мастерской. Продолжается укрепление стен, отметили специалисты.

В зимний период в объекте ведутся работы, которые не требуют соблюдения специальных температурных условий.

Напомним, здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Предполагается, что во время реставрации будут сохранены фрагменты исторических зондажей, рассказывающие об изменении архитектурного облика здания на протяжении столетий.

Авторский надзор осуществляется проектной группой. Стефановской церковью занимаются реставраторы из Москвы с большим опытом работы. Сейчас среди их объектов – Донской монастырь, Свято-Троицкая Сергиева лавра. Среди отреставрированных объектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» – Пороховые погреба в Псковском кремле.

