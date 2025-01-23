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Общество

Более 50% псковичей хотят открыть свой бизнес

58 % опрошенных псковичей хотят открыть свой бизнес, следует из данных исследования сервиса SuperJob.

Изображение сгенерировано нейросетью

Наиболее привлекательной для бизнеса сферой оказалась торговля – её выбрали 4 % участников опроса. 3 % респондентов предпочли бы открыть своё дело в сфере строительства, производства, IT, искусства, медицины и beauty-индустрии. Ещё 2 % людей видят себя в качестве предпринимателя в сельском хозяйстве и образовательной сфере. В открытии автосервисов, заведений общественного питания, фитнес-центров, гостиниц и транспортных компаний заинтересован 1 % псковичей.

Открытые для предпринимательства женщины рассказали, что хотели бы проявить себя в сферах красоты, искусства и образования. Мужская часть населения Пскова предпочла бы открыть бизнес, связанный с производством, торговлей, медициной, IT, фермерством и авторемонтом.

Участники опроса с доходом до 50 тысяч рублей чаще присматриваются к сферам искусства и красоты. Люди с доходом от 50 до 100 тысяч рублей видят потенциал в развитии торговли, а горожане с доходом более 100 тысяч рублей наблюдают перспективы в строительстве и производстве.

Псковичи до 35 лет хотели бы вести свой бизнес в сферах медицины и искусства, от 35 до 45 лет – в торговле и производстве, от 45 лет – в промышленности.

Чтобы начать своё дело в сферах туризма, фермерства, строительства и производства, респондентам, по их оценке, понадобится пять миллионов рублей. Для запуска и развития автосервиса нужно вложить 3,5 миллиона рублей. Частная практика в медицинской сфере обойдётся в три миллиона рублей на старте. Желающие проявить себя в IT, спорте и продажах заявили, что для открытия им будет достаточно миллиона рублей.

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