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Общество

Программа догазификации стартовала в Пушкиногорском районе

Программа догазификации стартовала в Пушкиногорском районе, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

В новом году компания начала тестировать новый формат информационного продвижения программы социальной газификации, отметил Антон Дымов.

«Сегодня вместе со специалистами «Газпром газораспределение Псков» провели рабочее совещание с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой и депутатами Пушкиногорского районного Собрания. В ходе встречи дали официальный старт догазификации для пушкиногорцев, ознакомили с содержанием, деталями программы догазификации, способами подачи заявок и ответили на вопросы администрации Пушкиногорского района», – рассказал он.

Аналогичная встреча состоялась и в Локнянском муниципальном округе с главой Иваном Белугиным и местными депутатами, уточнил Антон Дымов. Он также подчеркнул, что депутаты непосредственно общаются с населением, поэтому важно максимально погрузить их в детали и усилить взаимодействие.

Также Антон Дымов с коллегами познакомился с главой Бежаницкого муниципального округа Еленой Ивановой. «Сверили часы по текущим вопросам догазификации, обменялись телефонами, договорились взаимодействовать напрямую», – отметил он.

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