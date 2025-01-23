Программа догазификации стартовала в Пушкиногорском районе

15:14, 23 января 2025, ПАИ

Программа догазификации стартовала в Пушкиногорском районе, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»













В новом году компания начала тестировать новый формат информационного продвижения программы социальной газификации, отметил Антон Дымов.

«Сегодня вместе со специалистами «Газпром газораспределение Псков» провели рабочее совещание с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой и депутатами Пушкиногорского районного Собрания. В ходе встречи дали официальный старт догазификации для пушкиногорцев, ознакомили с содержанием, деталями программы догазификации, способами подачи заявок и ответили на вопросы администрации Пушкиногорского района», – рассказал он.

Аналогичная встреча состоялась и в Локнянском муниципальном округе с главой Иваном Белугиным и местными депутатами, уточнил Антон Дымов. Он также подчеркнул, что депутаты непосредственно общаются с населением, поэтому важно максимально погрузить их в детали и усилить взаимодействие.

Также Антон Дымов с коллегами познакомился с главой Бежаницкого муниципального округа Еленой Ивановой. «Сверили часы по текущим вопросам догазификации, обменялись телефонами, договорились взаимодействовать напрямую», – отметил он.