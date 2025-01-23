Владимир Путин: Нужно улучшать условия ведения бизнеса, опережая лучшие практики

16:17, 23 января 2025, ПАИ

Условия ведения российского бизнеса должны превосходить лучшие мировые практики. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса. Здесь мы должны соответствовать лучшим мировым практикам», – заявил президент РФ. Он подчеркнул, что важно не только соответствовать глобальным критериям, но и быть конкурентоспособными. Решение поставленной задачи – один из основных критериев эффективности работы АСИ, заключил Владимир Путин.

Напомним, что в декабре 2024 года Владимир Путин создал комиссию по мерам поддержки бизнеса в условиях высокой ключевой ставки.