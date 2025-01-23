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Общество

Единый день приёма участников СВО и их семей прошёл в Пскове

Единый день приёма участников СВО и их семей по юридическим и правовым вопросам прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

  • Единый день приёма участников СВО и их семей прошёл в Пскове
    Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
  • Единый день приёма участников СВО и их семей прошёл в Пскове
    Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
  • Единый день приёма участников СВО и их семей прошёл в Пскове
    Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
  • Единый день приёма участников СВО и их семей прошёл в Пскове
    Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
  • Единый день приёма участников СВО и их семей прошёл в Пскове
    Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Приём провели уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, представители адвокатской палаты, службы судебных приставов и Ассоциации юристов России в Псковской области.

Врио руководителя региональной общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова подчеркнула, что в этом году особое внимание будет уделяться работе с участниками СВО, а также с их семьями. Это прежде всего обусловлено тем, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, добавила она.

Формат работы приёмов в этом году немного изменится. Теперь в региональной общественной приемной партии будут проводиться два-три приёма участников СВО и членов их семей по самым различным вопросам. Планируется, что на площадке с 3 по 7 февраля пройдут приемы по соцвопросам, 7 февраля – по земельным и имущественным. Кроме того, планируется, что 17 февраля прием проведут сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова. А 28 февраля состоится единый день приема участников СВО, членов их семей по вопросам социальных и военных выплат.

Все вопросы будут решены совместно с правительством региона, а также муниципальными администрациями, заверила Елена Бибикова.

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