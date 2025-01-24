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Культура

25 января все Татьяны смогут бесплатно посетить Псковский музей

25 января все Татьяны при предъявлении паспорта смогут бесплатно посетить новые пространства Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.

Фото: Псковский музей

Бесплатно можно будет осмотреть выставку портретов из собрания Псковского музея «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были», на которой представлены более ста произведений XVIII–XX веков, значительная часть из которых экспонируется впервые. Находится в главном здании музея по адресу: ул. Некрасова, 7.

Также можно посетить выставку японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», на которой вы сможете увидеть более ста подлинных гравюр японских художников, работавших в жанре укиё-э, а также другие культурные артефакты Японии эпохи Эдо. Находится во Дворе Постникова по адресу: ул. О. Кошевого, 2.

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25 января все Татьяны смогут бесплатно посетить Псковский музей

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