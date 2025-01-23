Печерян и гостей города приглашают принять участие в акции «Блокадный хлеб»

22:17, 23 января 2025, ПАИ

Печерян и гостей города приглашают принять участие в акции «Блокадный хлеб», которая пройдёт во Дворце творчества детей и молодёжи 25 января. Об этом ПАИ пишет газета "Печорская правда" со ссылкой на организаторов.

Мероприятие посвящено 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Участники изготовят окопные свечи и напишут письма для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, научатся оказывать доврачебную помощь и сделают памятные сувениры.

Вход на все площадки свободный (6+). ️Начало мероприятия в 12:00.

Организаторами акции выступят администрация Печорского муниципального округа и Дворец творчества детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что дошколята, школьники и студенты Псковской области активно участвуют в акции «Согревая делом» по изготовлению блиндажных свечей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).