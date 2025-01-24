Сделать собственные печные изразцы смогут участники мастер-класса в Псковском музее

10:23, 24 января 2025, ПАИ

25 января, в День российского студенчества, в 15:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 Псковский музей-заповедник проведет мастер-класс «Изразца ковер цветной». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Участники программы узнают, что такое изразец, как они менялись с течением времени, посетят выставку «Зеркало псковской печи». Во второй части программы, на мастер-классе, можно будет изготовить свой собственный изразец.

Телефоны для записи: 8 (8112) 29-22-60, +7 (911) 358-08-16.