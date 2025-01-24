4 февраля в Псковском онкодиспансере проведут акцию по обследованию женщин на рак груди

16:36, 24 января 2025, ПАИ

4 февраля, в День борьбы с онкозаболеваниями, на базе Псковского онкодиспансера состоится обследование женщин для раннего выявления рака молочной железы, сообщил главный врач областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этот же день в случае необходимости пациенткам сделают биопсию с верификацией диагноза», – уточнил главврач.

Кроме того, специалист рассказал, что чаще всего у псковичек во время обследований находят именно рак молочной железы. На втором месте по частоте обнаружения – кожа и органы репродуктивной системы. У мужчин чаще обнаруживается рак простаты, рак лёгкого и рак ЖКТ.