У псковичек чаще всего обнаруживают рак груди, у псковичей – рак простаты

15:01, 24 января 2025, ПАИ

Чаще всего у псковичек находят рак молочной железы. На ранних стадиях выявляются 78% случаев. На втором месте по частоте обнаружения – кожа и органы репродуктивной системы. У мужчин чаще находят рак простаты, рак лёгкого и рак ЖКТ, перечислил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 января.

Врач особо отметил, что к мужчинам пришло осознание о необходимости проходить регулярные медицинские проверки. На это влияет и удобство при прохождении диспансеризации. «Теперь это можно сделать в любой день недели и практические в любое удобное время», – подчеркнул медик.

Кроме того, по словам Александра Юрова, чаще всего рак находят у пациентов 60–75 лет, при этом на ранних стадиях рак чаще выявляют у экономически активного населения.