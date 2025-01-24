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Общество

«Восстановили историю по часам»: о книге «Пепел Ланёвой Горы» рассказал автор

О книге «Пепел Ланёвой Горы» рассказал автор Никита Алексеев на презентации, которая состоялась в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

Фото здесь и далее: ПАИ

Напомним, что издание посвящено трагедии 1943 года, когда фашистские каратели сожгли жителей деревни Ланёва Гора (Псковский район). В книге собраны уникальные архивные документы, воспоминания, фотографии.

«Идея книги появилась ещё в 2023 году, когда перед нами встала задача обессмертить события в Ланёвой Горе. О том, что там случилось, мы знали ещё давно, потому что историк Юрий Владимирович Алексеев занимается исследованиями злодеяний на территории Псковской области уже не один десяток лет, а также конкретно злодеяний эстонских коллаборационистов, а если ещё более конкретно – злодеяний 37-го полицейского эстонского батальона», – объяснил Никита Алексеев.

Событие в Ланёвой Горе в 1943 году – известный случай сожжения деревни, произошедший в годы Великой Отечественной войны, уточнил гость медиацентра ПАИ. «Мы восстановили не поминутно, конечно, но по крайней мере что происходило 22 октября 1943 года, мы можем восстановить по часам: утром, днём и вечером», – подчеркнул Никита Алексеев.

Событие в Ланёвой Горе хорошо известно, потому что дело по показаниям свидетелей исследовало Управление КГБ по Псковской области в 1970-е годы, уточнил он.

«К нам в руки попал большой пласт данных о том, что произошло. Нашей задачей было просто восстановить всё то, что случилось», – сказал автор книги.

Важно отметить, что только на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны сгорело более пяти тысяч деревень. «Это на самом деле колоссальная цифра, если понимать количество населения, которое было на территории Псковской области во время войны», – отметил Никита Алексеев.

«Наверное, самый известный случай в Псковской области – Красуха. Но то, что мы можем действительно восстановить, – Ланёва Гора. И я рад, что у нас это получилось. Во многом Федеральная служба безопасности оказала содействие, мы получили доступ, и это дело на данный момент рассекречено. По сути, любой человек имеет к нему доступ. Также любой человек имеет доступ к делу через книгу, где есть показания потерпевших и исполнителей», – заключил автор книги.

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