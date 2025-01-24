«Новые страницы истории своих семей»: о значимости книги «Пепел Ланёвой Горы» рассказала Анна Шуняева

17:38, 24 января 2025, ПАИ

О значимости книги «Пепел Ланёвой Горы» рассказала руководитель областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева на презентации, которая состоялась в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

Издание книги и таких материалов очень важны, поскольку для многих людей это становится «новыми страницами истории своих семей», заявила Анна Шуняева исходя из личного опыта работы с молодёжью.

«Это очень важно, и в стол это точно не пойдёт, как можно подумать. Могу сказать, что книга будет очень востребована, и даже не для одного поколения», – подчеркнула она.

Важно, что сейчас говорят не только о военнослужащих Великой Отечественной войны, но и о трагедиях мирного населения, заметила Анна Шуняева.

Важна работа увековечения памяти защитников и героев, подчеркнула руководитель областной поисковой организации. «Понятно, что шла война и было много сложностей, поэтому зачастую мы сейчас сталкиваемся с тем, что где-то память бойцов увековечена несколько раз на памятниках, но по факту их потом находим на полях сражений. Нам эту путаницу распутывать ещё очень много лет. А на многих памятниках увековечены не все», – уточнила Анна Шуняева.

До 2024 года была целевая федеральная программа восстановления и облагораживания памятников периода Великой Отечественной войны, напомнила гостья эфира. «К этой работе нужно подходить детально. Сначала обязательно нужно делать выверку всех перезахоронений, а потом уже только переделывать плиты, восстанавливать памятники, потому что зачастую, когда работа проводится немножко неправильно, то мы ещё и теряем имена этих героев», – заключила Анна Шуняева.