Псковскую команду КВН позвали в три телевизионные лиги

20:29, 24 января 2025, ПАИ

Для команды КВН из Пскова «Камбаламба» фестиваль «КиВиН» в Сочи в этом году стал дебютным, но при этом продуктивным. Об этом участники команды сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 36-го Сочинского фестиваля и двух пройденных туров, помимо победы в номинации «Разрыв дня», команду «Камбаламба» позвали в три телевизионных лиги: в Лигу городов, Первую и Международную лиги.

«Мы безумно рады полученным результатам и хотим сказать спасибо всем, кто в нас верил! Мы надеемся, этот сезон будет очень успешным!» – прокомментировали псковские юмористы.