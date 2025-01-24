Псковскую команду КВН позвали в три телевизионные лиги
Для команды КВН из Пскова «Камбаламба» фестиваль «КиВиН» в Сочи в этом году стал дебютным, но при этом продуктивным. Об этом участники команды сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По итогам 36-го Сочинского фестиваля и двух пройденных туров, помимо победы в номинации «Разрыв дня», команду «Камбаламба» позвали в три телевизионных лиги: в Лигу городов, Первую и Международную лиги.
«Мы безумно рады полученным результатам и хотим сказать спасибо всем, кто в нас верил! Мы надеемся, этот сезон будет очень успешным!» – прокомментировали псковские юмористы.
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