Лучших студентов года наградили в ПсковГУ

22:47, 24 января 2025, ПАИ

Лучших студентов года поздравили в Псковском государственном университете. Около 80 человек были награждены за особые достижения в учебной, культурно-творческой, научно-исследовательской, спортивной, медиа- и общественной деятельности, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Студенчество – это время, которое вы будете вспоминать как лучшее в своей жизни. И вот почему. Во-первых, в годы учёбы в вузе вы получаете профессию, в которой сможете реализовать себя в дальнейшем. Во-вторых, это время пробы себя: благодаря мероприятиям и проектам, в которых вы участвуете, можно понять, какая сфера жизни для вас наиболее интересна. Это может быть наука, медицина, управление, педагогика, творчество, спорт. Не бойтесь ошибаться: сейчас у вас такая возможность ещё есть. В-третьих, в годы студенчества вы можете встретить того человека, с которым вы готовы пройти всю жизнь. Пусть в ПсковГУ у вас реализуются все три возможности», – сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

В праздничном концерте приняли участие артисты творческого объединения IGUM GLOBE. Встреча продолжилась традиционной акцией «Ковш медовухи» и караоке-вечеринкой в стиле 90-х.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» прошло в Пскове