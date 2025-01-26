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Александр Седунов – о книге «Пепел Ланёвой Горы»: Это важный результат в год 80-летия Победы

Выпуск книги «Пепел Ланёвой Горы» – это важный результат в год 80-летия Победы, заявил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов во время презентации книги в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Впервые о преступлениях нацизма Советский Союз начал информировать все страны мира ещё в годы войны. Уже в 1941 году Молотов разослал несколько дипломатических телеграмм, где было сказано об ужасах оккупационного режима и о том, что делают нацистские варвары на Советской земле. И этот посыл продолжался в течение всей Великой Отечественной войны – и продолжается до сих пор», – подчеркнул Александр Седунов.

В книге сделан важный и чёткий акцент на том, что все виновные в преступлениях нацизма должны понести наказание, заметил он.

«В этой книге сделан очень важный и чёткий акцент на этом. Все виновные в преступлениях нацизма, преступлениях против мирного населения должны понести наказание за свои злодеяния в годы Великой Отечественной войны. Хочу отметить, что в послевоенное время сотрудники управления Комитета государственной безопасности нашли практически всех карателей, которые участвовали в проведении карательных акций в Ланёвой Горе. Отрадно, что все эти материалы находят своё воплощение в подобного рода изданиях», – отметил Александр Седунов.

Важно помнить, что за цифрами о погибших стоят судьбы отдельных людей, уточнил председатель Общественной палаты Псковской области.

«Когда мы говорим о десятках, сотнях и тысячах деревень, населённых пунктов и о людях, которые погибли, – мы как бы пытаемся уйти в большие цифры. Иногда за этими цифрами мы не видим судеб конкретных семей, людей. Эта массовость тоже даёт результат, который выливается в общие многотомные издания, но мы должны понимать, что за этими цифрами стоят конкретные дети, матери, жёны, семьи», – объяснил он.

В книге «Пепел Ланёвой Горы» приводятся показания свидетелей, судьбы отдельных фамилий.

Александр Седунов выразил надежду на то, что традиция исследования историй деревень в годы Великой Отечественной войны будет продолжена и в дальнейшем.

«Исследования подобного рода, когда мы исследуем трагедию и в том числе возможность людей противостоять этой трагедии, а также как это всё в послевоенное время выявлялось и как это становится достоянием гласности – это весьма важный результат в год 80-летия Победы и тот путь, по которому необходимо идти дальше», – заключил Александр Седунов.

Напомним, книга Никиты Алексеева «Пепел Ланёвой Горы» посвящена трагедии сожжённой 22 октября 1945 года деревни Ланёва Гора (Псковский район). В книге опубликованы воспоминания выживших жителей, свидетелей трагедии, документы расследования преступлений фашистских карателей.

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