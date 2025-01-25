Пропавший в Печорах монах найден мёртвым

17:18, 25 января 2025, ПАИ

Пропавший в Печорах монах найден мёртвым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

«Найден, погиб! Приносим свои соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.

Монах пропал 10 января. С этого дня его местоположение было неизвестно.