Пропавший в Печорах монах найден мёртвым
Пропавший в Печорах монах найден мёртвым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».
«Найден, погиб! Приносим свои соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.
Монах пропал 10 января. С этого дня его местоположение было неизвестно.
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