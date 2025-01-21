67-летний монах Агапит пропал в Печорах
67-летний монах Агапит пропал в Печорах. С 10 января 2025 года его местоположение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».
Приметы: рост – 176 сантиметров, нормальное телосложение, седые, длинные волосы.
Был одет в чёрную куртку, чёрный подрясник, чёрные ботинки, чёрную шапку и чёрные перчатки.
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