67-летний монах Агапит пропал в Печорах

22:00, 21 января 2025, ПАИ

67-летний монах Агапит пропал в Печорах. С 10 января 2025 года его местоположение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

Приметы: рост – 176 сантиметров, нормальное телосложение, седые, длинные волосы.

Был одет в чёрную куртку, чёрный подрясник, чёрные ботинки, чёрную шапку и чёрные перчатки.