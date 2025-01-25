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Происшествия

Тело мужчины обнаружено в озере в Опочецком округе

Проводится проверка по сообщению о гибели 57-летнего мужчины в озере Нивном в деревне Буколово Опочецкого округа, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

25 января в полицию сообщили, что в озере нашли тело мужчины с признаками утопления.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, погибшим оказался местный житель, который отправился на рыбалку на озеро утром 22 января и после этого не выходил на связь. В результате проведённых поисков его тело было найдено в воде в районе пролома ледяной поверхности озера.

В настоящее время по материалам проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Региональное следственное управление напоминает, что для предотвращения трагических инцидентов на водоёмах зимой важно соблюдать основные правила безопасности.

В большинстве районов Псковской области температура воздуха повысилась, что вызвало таяние ледяного покрова водоёмов. В связи с этой ситуацией выходить на лёд и заниматься подлёдным ловом рыбы строго запрещено.

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