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Культура

Губернаторский симфонический оркестр выступил в Псковском районе

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступил в Неёловском доме культуры в Псковском районе в рамках проекта «Культурные выходные». Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

Наталья Фёдорова отметила, что в год 80-летия Великой Победы музыканты подарили зрителям песни военных лет, знакомые с детства.

«Известные всем слова и мотивы, тёплая и душевная атмосфера объединили людей в зале – подпевали, аплодировали, искренне благодарили исполнителей за подаренный праздник», – отметила Наталья Фёдорова.

Отметим, что проект «Культурные выходные» стартовал в Псковском районе. Для жителей подготовлена разноплановая программа.

Ранее сообщалось, что Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова и библиотека для слепых стали участниками первых в этом году «Культурных выходных», состоявшихся в Псковском районе.

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