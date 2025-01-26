Редкое явление красного луча у Луны запечатлел житель Пскова

10:48, 26 января 2025, ПАИ

Редкое явление красного луча у Луны запечатлел житель Пскова, любитель астрофотографии Михаил Прохоренко. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Красный луч у Луны был снят 18 января при её восходе над Завеличьем. Съёмка велась со стороны деревни Пески, уточнил Михаил Прохоренко.

Кроме того, ему удалось запечатлеть и явление зелёного луча у Солнца.

О том, что такое красный и зелёный лучи, откуда они появляются и почему так происходит, Михаил Прохоренко объяснил в своём видео.