Делегация врачей посетила Островскую больницу для обмена опытом

11:26, 26 января 2025, ПАИ

Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области и медики региона посетили Островскую межрайонную больницу для улучшения развития медицинской помощи и обмена опытом, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В составе делегации были главный врач Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Николай Зарудный, главный внештатный кардиолог региона Алина Кузуб, главная медицинская сестра Маргарита Васильева и заведующая кабинетом медицинской профилактики поликлиники в Плюссе Нюрлюсана Ахмедова.

Целью визита было знакомство с опытом работы больницы и обсуждение организации профилактики и диспансеризации. Врачи поделились наработками, обсудили повышение качества медицинских услуг и развитие программ профилактики заболеваний.

Визит стал платформой для взаимовыгодного сотрудничества, позволив выявить эффективные практики для внедрения в учреждения, отметили в комитете.