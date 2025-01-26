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Общество

Чем грозит продажа собственной банковской карты, рассказали в Роскачестве

Чем грозит продажа собственной банковской карты, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, участия в финансовых пирамидах или отмывания денег, полученных преступным путём. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть предложения о покупке «полного комплекта» – от пластикой карты до сим-карты с привязанным номером телефона. Цена варьируется от 3 тысяч до 50 тысяч рублей.

Формально никаких запретов на продажу нет. Зачастую люди оформляют новые карты и отдают их покупателям, но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая ПИН-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передаёт эту информацию третьим лицам, он нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт.

А мошенники могут оформить на владельца проданной карты кредит, выплачивать который придётся ему. При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечён в мошенническую схему, и это станет причиной отказа при трудоустройстве. Также можно стать фигурантом уголовного дела.

Если карта уже продана, нужно обратиться в банк и заявить, что карта попала в чужие руки, чтобы её заблокировали и поменяли пароль в личном кабинете. Также стоит отправиться в полицию со всей информацией о покупателях карты.

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