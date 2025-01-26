Семье и одноклассникам погибшей в Пскове 12-летней девочки окажут психологическую помощь – Наталия Соколова

20:24, 26 января 2025, ПАИ

Семье и одноклассникам погибшей в Пскове 12-летней девочки окажут психологическую помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём телеграм-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям и одноклассникам. Очень горько и больно терять детей. До выяснения причин гибели ребёнка вопрос остаётся под контролем уполномоченного. Семье и одноклассникам будет оказана необходимая психологическая помощь», – отметила Наталия Соколова.

Ранее сообщалось, что днём 26 января с крыши многоквартирного девятиэтажного дома на Рижском проспекте, 75 упала девочка. Ребёнок умер в медучреждении.