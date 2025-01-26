В Пскове 12-летняя девочка упала с крыши девятиэтажного дома
В Пскове 12-летняя девочка упала с крыши девятиэтажного дома на Рижском проспекте, 75, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Пострадавшая в тяжёлом состоянии госпитализирована бригадой медицины катастроф в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники полиции и следственного управления Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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