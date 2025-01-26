В Пскове 12-летняя девочка упала с крыши девятиэтажного дома

14:05, 26 января 2025, ПАИ

В Пскове 12-летняя девочка упала с крыши девятиэтажного дома на Рижском проспекте, 75, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшая в тяжёлом состоянии госпитализирована бригадой медицины катастроф в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники полиции и следственного управления Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.